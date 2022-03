Rouen. A Rouen, le traditionnel 10 km revient ce dimanche !

Ils seront plusieurs centaines de coureurs, amateurs ou confirmés, à se présenter dimanche 9 octobre 2016 devant la ligne de départ rue Jean Lecanuet à Rouen (Seine-Maritime) pour participer au traditionnel 10km Europe 1.



TEASER 10kmRouenE1 édition 2016 par asptt-rouen

Pour cette nouvelle édition, les coureurs ont droit à un nouveau parcours. Ils débuteront donc rue Lecanuet, en face de la mairie, avant d'emprunter la rue Jeanne d'Arc, direction la rive gauche. Ils reviendront dans le centre-ville via le quai Pierre Corneille et termineront la course devant la mairie.

En 2014, nous avions testé l'épreuve pour vous.

