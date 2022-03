La canonisation le 18 octobre 2015 de Louis et Zélie Martin (les parents de Sainte Thérèse) n'a sûrement pas fini de booster la fréquentation de la ville d'Alençon (Orne): depuis le début de cette année 2016, le taux de fréquentation des groupes de pèlerins a augmenté de + 44 % à la " Maison Martin ". Ces neufs derniers mois, des ressortissants venus de soixante-sept pays, sont venus la visiter!

Structurer le lieu

Pour faire face, le sanctuaire d'Alençon, créé en septembre 2015, se structure, avec désormais une association pour gérer sa librairie et l'hébergement des pèlerins.

François-Xavier Dard vient d'être recruté comme Secrétaire Général du lieu, pour en gérer l'administration, les finances, la communication, alors que le Recteur, père Jean-Marie Simar, gère lui tous les aspects cultuels et spirituels du sanctuaire:

Accueillir les pèlerins

Au-delà de la simple visite, le sanctuaire veut permettre aux pèlerins de prendre le temps. Le permis de construire du futur Centre spirituel Louis et Zélie Martin d'Alençon, qui pourra les héberger, sera déposé dans quelques jours.

D'énormes travaux

Le bâtiment est un ancien couvent des soeurs de la Miséricorde, devenu jusqu'à l'an dernier " Maison des associations " de la ville d'Alençon. À l'intérieur du bâtiment, tout est à refaire, à mettre aux normes. L'ouverture de ce centre spirituel est programmée au printemps 2018 (à l'occasion de la fête Louis et Zélie Martin), pour près de 3 millions d'euros de travaux, avec salle de conférences, de repas, 21 chambres pour les couples et familles, et la restauration de la chapelle.

Père Jean-Marie Simar, Recteur du sanctuaire d'Alençon

Caen. Orne : bientôt un Centre spirituel Louis et Zélie Martin à Alençon

Si le diocèse de Séez va avancer les fonds pour réaliser rapidement ces travaux, un appel aux dons des fidèles est lancé pour en assurer le financement; mais aussi un appel au mécénat des entreprises, pour la restauration de la chapelle.