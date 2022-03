Carpiquet. La Wati Academy inaugurée près de Caen, en présence du rappeur Black M

C'est la seule en France. Lundi 3 octobre 2016, le rappeur Black M était présent à Carpiquet, près de Caen (Calvados) pour l'inauguration de la Wati Academy, un centre de perfectionnement de football qui s'adresse aux 11-15 ans. Les entraînements, qui débuteront le 2 janvier 2017, auront lieu sur les terrains synthétiques du complexe Le Five.

Des parrains prestigieux

"L'objectif de cette école est la détente, le sport, l'échange, la diversité, un endroit où se retrouver et avant tout la passion du football", indique Amrani Djaffard, gérant du Five. Et pourquoi pas aussi, peut-être, détecter les talents de demain.

L'école bénéficie de nombreux parrains, notamment des joueurs de football professionnels, mais aussi de rappeurs Maître Gims ou Black M. Ce dernier était d'ailleurs présent pour l'inauguration, à Carpiquet.