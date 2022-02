Pas peu fiers les élèves de l'institution Saint-Joseph de Caen (Calvados), ce vendredi 30 septembre 2016. Une quarantaine d'élèves de maternelle et d'élémentaires ont participé à des vendanges, dans un clos de l'établissement comptant une trentaine de pieds de vigne. Des pieds qui ont été plantés il y a une dizaine d'années par leur prédécesseurs.

Pour fabriquer eux-mêmes leur jus de raisin, les enfants connaissaient très bien les étapes à respecter :

Au total, ce sont plus de cinq litres de jus de raisin qui ont pu être fabriqués, pour le plus grand plaisir de ces vignerons en herbe et de leur instructeur du jour, Michel Brethenoux, vigneron amateur avec ses 130 pieds à Colomby-Anguerny au nord de Caen. "La vendange se fait ici toujours avec un peu en avance, car la vigne pousse ici contre les murs en pierre qui emmagasine la chaleur le jour, pour la restituer la nuit, ce qui fait un raisin qui a 15 jours de maturité d'avance par rapport à mon vignoble." Et en son temps, le cépage baco avait été choisi pour sa capacité à résister aux forts écarts de températures entre le jour et la nuit.