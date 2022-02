Ben l'Oncle Soul reprend le classique "Fly me to the moon"

Ben l'Oncle Soul est de retour! Après 2 albums originaux, il prépare un album hommage à Frank Sinatra. Intitulé "Under my skin", il sortira le 4 novembre 2016. A un peu plus d'un mois de l'échéance, Ben l'Oncle Soul nous présente un premier extrait avec Fly Me to the Moon. Cette chanson a été créée en 1954 par Bart Howard et chantée pour la première fois par Felicia Sanders. Mais sa version le plus célèbre reste celle de Frank Sinatra enregistrée 10 ans plus tard.

Voici la version 2016 de Ben l'Oncle Soul: