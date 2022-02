Elbeuf. Alerte terroriste en Normandie. Une cellule djihadiste à Elbeuf ? "Cela n'a jamais été confirmé" assure le maire Djoudé Merabet

Scènes de panique ce jeudi 29 septembre 2016 au matin à Elbeuf (Seine-Maritime). Le quartier de l'église Immaculée Conception a été bouclé, les commerçants, riverains et élèves confinés suite au signalement d'une personne suspecte autour de l'édifice religieux. Les rumeurs circulent: attentat, prise d'otages… Après l'interpellation la semaine passée d'un Fiché S rôdant dans la fac de droit de Rouen, un individu arrêté depuis en Bulgarie, les nerfs sont à vif.

Finalement, c'est une fausse alerte. Le dispositif de sécurité a depuis été levé et la vie reprend son cours normal.

Pour Tendance Ouest, Djoudé Merabet, maire d'Elbeuf, évoque cette affaire, mais aussi l'efficacité du dispositif policier et l'existence, qu'il nie, d'une cellule djihadiste sur le secteur elbeuvien.

Tendance Ouest: Que s'est-il passé ce matin?

Djoudé Merabet: "Une alerte a été déclenchée à 10h30 par une paroissienne qui aurait vu quelqu'un avec un comportement bizarre. Elle a donné la description d'une personne suspecte. Un renseignement jugé suffisamment intéressant pour que les forces de police se soient mobilisées ce matin. Tout a été vérifié, l'église a été fouillée, il n'y avait absolument personne à l'intérieur, donc le dispositif a été levé".

La sécurité des lieux de culte va-t-elle être renforcée?

D.M.: "Aujourd'hui, c'est la démonstration que quand vous additionnez les moyens de la police municipale, celle d'Elbeuf et de Caudebec, et ceux de la police nationale, la sécurisation d'un site se fait très rapidement. Les outils qui existent actuellement font la démonstration de leur efficacité. Un système de confinement a été mis en place pour les riverains, les commerçants et écoles également, car il y a un collège et une école privée juste au-dessus de l'église Immaculée".

Des recherches vont-elles être menées pour identifier cette personne au comportement suspect?

D.M.: "La paroissienne qui a alerté la police est actuellement interrogée par la police".

Existe-il une cellule djihadiste sur le secteur elbeuvien?

D.M.: "C'est la presse qui le dit. Cela n'a jamais été confirmé par les forces de police. Je m'en tiens uniquement à ce qu'elles me donnent comme informations".

