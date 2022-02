Idées loisirs en Normandie pour ce week-end des 1er et 2 octobre

Ce samedi dès 19h45, le SM Caen reçoit Toulouse, qui a remporté son dernier match face au PSG. Au classement Toulouse est 3ème, Caen est 15ème. Caen / Toulouse ce samedi soir dès 19h45 sur Tendance Ouest.

MANCHE

Faites du sport et des rencontres ce vendredi à Donville-les-Bains, participez à la randonnée donvillaise à partir de 10h. Rendez-vous au parking de l'ermitage pour vous élancer sur un circuit de 8km. Un petit verre de l'amitié sera offert à la fin de la balade. C'est gratuit.

Le Vertuose, c'est le nom du festival musical et environnemental ce samedi à Saint-Fromond, près de Saint-Lô. Un événement qui se déroule autour de 4 valeurs phares : la musique, l'écologie, l'amitié et le respect. Début des festivités dès 15 h avec des animations gratuites en extérieur, activités créatives, écologiques, jeux et stands d'associations. Les concerts débutent dès 19 h avec les groupes the Hits, puis Fuzeta, The Goggs, Mask Ha Gazh et les DJs du Collectif Gritz. Les places sont en prévente à 12 euros, comptez 15 euros sur place. Billetterie en ligne sur le site internet : www.festival-levertuose.com.

Samedi et dimanche, c'est la 14ème édition du festival coquillages et crustacés « Toute La Mer sur un Plateau » à Granville avec Tendance Ouest. Découverte des métiers et des produits de la mer, l'Allée gourmande marine pour découvrir les produits de la mer une fois transformés, 8 chefs pour des cours de cuisine, baptêmes de plongées, découverte du matériel de pêche, 18 ateliers pour les petits. Le programme sur www.ville-granville.fr.

Samedi à Coutances rendez-vous au Jardin des Plantes pour la fête de l'arbre à 10h30 et 16h30. L'occasion d'emmener vos enfants explorer un jardin, connaître les arbres, ils se laisseront guider par les couleurs, les odeurs, les textures, le bruissement du vent et le chant des oiseaux. Ces ateliers sont ouverts à partir de 5 ans.

Dimanche, le centre d’animation les Unelles à Coutances organise, pour la 8e année, un jeu de piste. Ce jeu est proposé gratuitement aux familles et au tout public. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Le but est de faire découvrir le patrimoine coutançais et ses chemins pédestres sous forme ludique. Rendez-vous dès 13h30 au 11, rue Saint-Maur.

Les sapeurs pompiers de St Clair sur Elle organisent leur 6ème Vétathlon de l'Elle ce dimanche à St-Clair sur Elle. Une randonnée pédestre est prévue le matin et 4 courses au choix sont réparties sur toute la journée, à faire seul ou par équipe de 2 en bike and run. Il y a aura des jeux pour enfants. Buvette, restauration, parking et douche sur place.

Dimanche les familles rurales de Pont-Hébert organisent leur 8ème édition des puces des couturières avec loisirs créatifs et déco ce dimanche de 9h30 à 17h à la salle des fêtes de Pont-Hébert. Il s'agit d'un vide grenier avec des articles de mercerie, de la laine, des magazines et du matériel pour tous. L'entrée est gratuite.

Dimanche, rendez-vous à l'abbaye de Cerisy-la-Forêt à partir de 7h pour la journée de la randonnée. Vous avez le choix : randonnées pédestres, VTT ou trail à savoir de la course à pied dans les chemins. Les inscriptions en ligne sont ouvertes sur : saint-lo-agglo.fr.

CALVADOS

Ce samedi venez encourager les participants de la COLORE CAEN, la course la plus « délire » du grand-Ouest. Le principe est simple « S'AMUSER » en courant, marchant, dansant, pas de chrono mais de la musique et des jets de poudre de couleurs. Retrouvez toutes les infos sur colorecaen.fr, avec Tendance Ouest.

Les métiers d'Art investissent l'Eglise Saint Nicolas de Caen samedi et dimanche. L'association Normandie Métiers d'Art vous propose de mettre en avant son savoir-faire local et normand en diffusant cette exposition qui réunit 32 artistes et artisans. Cette année, un concours est organisé, un jury de professionnels sera présent et le public pourra également voter.

Comme chaque année, la commune de Bretteville sur Laize bat au rythme de cultures d'ici et d'ailleurs à travers deux semaines d'expositions, concerts, dégustations, ateliers... à l'occasion des semaines de Quilly. Cette fois, le Brésil est à l'honneur jusqu'au dimanche 9 octobre. Une édition haute en couleurs, rendez-vous place de la mairie et retrouvez le programme complet sur : www.semainesdequilly.com.

En partenariat avec les commerçants du quartier de la Grande-Delle, l'Ahqgd propose une foire aux greniers réservée aux particuliers à Hérouville-Saint-Clair ce samedi de 9h à 18h.

Samedi, les pousse-bécanes organisent une sortie cyclotouriste de loisir à partir de 9h30 depuis la rue du sapin au parking du garage à Balleroy. Vous empruntez la voie verte Caen – Thury Harcourt pour un parcours total de 87 km. Possibilité de transport des vélos jusqu’à Caen par l’association. Comptez 5€ par personne pour les membres de l'asso, 10 euros pour les autres.

Samedi et dimanche c'est la fête Saint Remy à Grentheville. Tout au long de ces 2 jours des attractions diverses, des stands gourmandises et combat de sumos. Samedi dès 21 h un spectacle comique avec les danseurs Les Maestrias, à 22 h 30 retraite aux flambeaux puis dès 23 h feu d'artifice en musique. Dimanche à 10 h 30 une messe et à 12 h le vin d'honneur à la salle des fêtes.

ORNE

Ce week-end, assistez au Salon de l'Habitat et de la gastronomie au parc Anova d'Alençon, + de 90 exposants autour de la construction, de l'aménagement, de la décoration et de la gastronomie. L'occasion de présenter les nouveautés et les tendances 2016 pour faire de votre habitation un véritable cocon. Idées pour une façade éclatante, le choix de matériaux écolos, astuces pour faire des économies d’énergie et bien d’autres conseils vous seront dévoilés. L'actrice Adeline Blondieau sera présente, vous que l'avez vu dans « Sous le Soleil ».

Ce samedi les notaires de Normandie viennent à votre rencontre gratuitement pourrépondre à vos questions, vous apporter des conseils et leurs expertises concernant votre vie

professionnelle et familiale. Rendez-vous à Alençon, sur le parking du Centre Leclerc d’Arçonnay de 9h à 12h et sur la Place Foch à Alençon de 13h à 18h.

Samedi c'est la fête de la création à la hall et la salle des fêtes à Athis Val de Rouvre. Participez à des animations comme un trivial pursuit des abeilles, un atelier de fabrication d'un hôtel à insectes par les enfants, du coloriage pour les petits. Le expo sur les abeilles et des livres consacrés à l'environnement ou encore un pique nique le midi. C'est organisé par la congrégation Frères Missionnaires Campagne.

Le Haras du Pin ce dimanche dès 15h30 pour assister à un spectacle équestre de haute volée. C'est l'occasion de vivre la magie des numéros des agents du haras ainsi que des artistes en résidence pour la saison. Comptez entre 5 et 6,5 euros l'entrée, retrouvez les infos complémentaires sur www.haras-national-du-pin.com.

Enfin dimanche, participez à un immense vide-dressing à la salle des fêtes de la Chapelle-Près-Sées organisé par le comité festif des Chapellois. Un événement ouvert à tous de 9h30 à 17h avec des animations pour les enfants toute la journée (chamboule tout, pêche aux canards). Buvette et restauration sur place.