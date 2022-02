Paris (AFP). Déclaration de patrimoine: Yamina Benguigui condamnée en appel à un an d'inéligibilité

Yamina Benguigui, ancienne ministre de la Francophonie et actuellement conseillère de Paris, a été condamnée mardi en appel à un an d'inéligibilité, deux mois de prison avec sursis et 5.000 euros d'amende pour des omissions dans ses déclarations de patrimoine et d'intérêts.