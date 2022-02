Rouen. Rouen: Le stade rouennais encore déchu

Ce dimanche 25 septembre, les Lions de Rouen se déplaçaient à Anglet pour la 2e journée de Fédérale1. Dans un match difficile, les Rouennais n'arrivent pas à surpasser leurs adversaires et le score à la mi-temps est en faveur d'Anglet 21-13. Lors de la seconde, Rouen reprend les choses en main mais trop tard. Anglet passe les mailles du filet rouennais et marque un essai que les Lions ne rattraperont pas. Au coup de sifflet final, les Lions s'inclinent 28-23 mais récupèrent un point bonus défensif.

Les Rouennais avant-derniers

Au classement, les Rouennais encaissent leur 2e défaite. Les Points défensifs récupérés lors des 2 matchs leur permettent de se placer 9e et avant dernier juste devant Nantes qui n'a qu'1 point.

Dimanche prochain, le 2 octobre, les Rouennais recevront au Stade Mermoz le leader de la Poule, Tyrosse, encore invaincu. Pour Richard Hill, Tyrosse est encore plus à craindre qu'Anglet et il faudra bien préparer la rencontre pour éviter les fautes à répétition.

Pratique. Rouen - Tyrosse, Stade Mermoz, Dimanche 2 octobre 2016 à partir de 15h.