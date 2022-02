Rouen. Hockey : le premier derby Rouen - Amiens pour les Dragons

5e journée de Saxoprint Ligue Magnus et 4e victoire pour les Dragons, qui s'imposent 4-1 dans le premier derby entre les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) et les Gothiques d'Amiens (Somme), dimanche 25 septembre 2016 sur l'Ile Lacroix.

Ouverture du score Amiénoise

L'ouverture du score des Gothiques d'Amiens est de Tim Crowder, qui se présente seul face à Dany Sabourin et qui trompe celui-ci après seulement quatre minutes de jeu. Le premier tiers-temps est dominé par les Rouennais mais se termine sur le score de 1-0.

Un deuxième tiers Rouennais

Au retour de la première pause, les Jaunes et Noirs continuent de dominer et c'est Olivier Dame-Malka qui lance à la bleue Adam Miller, pour un face à face remporté par ce dernier pour l'égalisation 1-1.

Il faudra attendre seulement 35 secondes pour que Yorick Treille serve Damien Raux à la déviation plein axe pour prendre l'avantage dans ce match, 2-1. Les Amiénois commettent des erreurs et c'est sur une supériorité numérique que les joueurs de Fabrice Lhenry vont faire le break avec Sacha Treille à la conclusion.

Les Normands vont alors aborder le dernier tiers avec la ferme intention de ne laisser aucune chance à l'adversaire et privilégient la défense mais à la 17e minute, c'est une nouvelle fois Sacha Treille qui est à la conclusion d'une deux contre un avec une nouvelle fois Adam Miller, 4-1.

Grâce à cette victoire, les Dragons de Rouen se repositionnent à la 2e place, à un point derrière le leader Gap.

Prochaine journée mardi 27 septembre avec un déplacement à Grenoble.

Les réactions

Damien Raux: "On a bien joué. C'était un match important après les derniers matchs où on n'avait pas bien joué. Il fallait une réaction et contre Amiens c'est toujours important. On a fait un match complet du début à la fin, c'est vraiment positif. On laissait beaucoup d'occasions, il fallait rectifier cela".

Sacha Treille: "On a eu du mal en début de saison donc on a un peu tiré la sonnette d'alarme avant le match contre Chamonix/Morzine. Aujourd'hui, on fait un match quasi complet avec quelques petites erreurs qu'on peut encore améliorer. On ne leur a pas donné grand-chose, c'est de bon augure pour la suite. on avait sûrement un peu de pression au début et on s'est libéré après avoir marqué. Avec la nouvelle formule il n'y aura plus de matchs faciles, il faut garder cette rigueur défensive".

