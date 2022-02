Naâman réunit la nouvelle génération du reggae français dans "We all"

Naâman est en pleine effervescence! Après avoir chanté Don't be a victim avec Dub Inc, le Normand a choisi de réunir toute une jeune génération du reggae/hip-hop français pour faire un clip plein de sourires et de joie avec We All!

Ecoutez Jahneration, Phases Cachées, Scars, Yellam et DEF se donner à coeur joie dans cette vidéo entrainante, leur plaisir est communicatif! La musique est signée Fatbabs.

Naâman sera en concert à l'Olympia jeudi 29 septembre 2016 et accueillera pour l'occasion tous ces artistes en première partie, avec aussi Mary May.