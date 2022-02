Seine-Maritime : il frappe son ex et la menace de mort

Vendredi 16 septembre 2016, une femme de 21 ans se trouve dans un bar à Elbeuf (Seine-Maritime) quand son ex, âgé de 27 ans, pénètre dans l'établissement. Ce dernier se met à l'insulter et lui jette un verre à l'arrière de la tête avant de la giffler à plusieurs reprises.

60g de cannabis dans son fessier

Un peu plus tard, vers 19h50, son ex se présente à son domicile, rue du Château, et la menace de mort. Elle alerte la police. Le suspect tente de prendre la fuite mais est interpellé dans les communs de l'immeuble. Une fouille révèle qu'il cache 60g de résine et d'herbe de cannabis dans son fessier. Récemment sorti de prison pour des faits similaires, il a été placé en garde à vue.

