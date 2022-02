Travaux de la rocade de Flers : le pont Sncf est posé

La construction de la rocade nord-Ouest de Flers (Orne), sur 4km500 entre les routes de Caen et de Vire, est actuellement le plus important chantier routier de Normandie, pour 16 millions d'euros, avec 200.000 mètres-cube de déblais et 100.000 de remblais.

Phase spectaculaire ce samedi matin 17 septembre 2016 à l'aube : la pause du pont qui permettra à la rocade d'enjamber la ligne Sncf Paris/Granville, située quatorze mètres plus bas. Cette phase du chantier, dont la date avait été arrêtée par l’opérateur ferroviaire il y a plus d'un an, a nécessité l'interruption du trafic des trains depuis vendredi soir jusqu'à dimanche midi.

Gigantisme

Deux culées en béton de chacune deux cents mètres-cube avaient préalablement été coulées de chaque coté de la voie ferroviaire, non sans mal, compte-tenu des conditions météorologiques très pluvieuses au printemps dernier ; l'accès au site était alors impossible. Mais le chantier a rattrapé son retard et l'énorme structure métallique du pont, longue de plus de 40 mètres, était arrivée sur place à bord d'un long convoi exceptionnel le 24 août, avant son assemblage sur place. Ce samedi en une vingtaine de minutes, deux énormes grues ont levé le pont, et l'ont posé au centimètre près à son emplacement final.

AUDIO | Jacques Munier, chef du service « grands projets » au Conseil Départemental de l'Orne

Impossible de lire le son.

La circulation automobile devrait pouvoir emprunter cette rocade nord-ouest de Flers, sur 4km500 de long, à la fin de l'année 2017. D'ici là, un autre pont reste à construire : le viaduc sur la rivière La Vère, long de 160 mètres. Ce sera le plus long pont routier dans le département de l'Orne.

Fluidité du Ciriam

Ce nouveau tronçon de la rocade de Flers permettra de désenclaver le nord du Bocage ornais, de sécuriser la vie des piétons dans Flers, mais aussi d’accéder plus facilement à la zone industrielle du Ciriam, où sont implantées les entreprises Faurecia, et Lemoine.

AUDIO | Jérôme Nury maire de Tinchebray en Bocage, et Yves Goasdoué député-maire de Flers