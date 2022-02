Orne : les communistes d'Argentan en campagne contre l'armement de la police municipale

La question de l’armement de la police municipale va-t-elle ébranler la majorité municipale à Argentan (Orne) ?

Les communistes (9 à 12 % des suffrages à Argentan), dont plusieurs représentants siègent au Conseil Municipal aux côtés du maire socialiste Pierre Pavis, étaient réunis ce jeudi soir 15 septembre 2016 pour préparer leur riposte, après l'annonce d'une votation citoyenne de la population, du 26 septembre au 10 octobre, sur le thème : "Doit-on armer les policiers municipaux argentanais?".

Le PCF estime que ça ne se justifie pas.

"On n'est pas contre une votation citoyenne qui est un exercice démocratique. On est contre la question qui est posée et qui ne se justifie pas à Argentan" , explique Nicolas Ledentu, le secrétaire de la section locale du PCF, qui souligne qu'avec 48 % de logements sociaux dans la ville, ce dont ont besoin les habitants, c'est de travail, pas de Täser. Il rapelle aussi le faible nombre d'incidents liés à de la délinquance dans la cité ornaise, "qui a une gendarmerie, un commissariat, des gendarmes mobiles, et une police municipale".

Un armement coûteux et inutile.

Selon le PCF, cet armement coûterait dans les 10.000 euros, plus l'indispensable formation qu'il chiffre à quelques 25.000 euros annuellement… S'ajoute à cela le projet de vidéosurveillance dans les rues de la ville, que le PCF ne chiffre pas. "Il vaut mieux investir dans le vivre-ensemble, dans les association, occuper les jeunes, ça sera plus efficace", affirme le PCF.

Quelle légitimité ?

Le PCF dit respecter l'aspect démocratique d'une votation citoyenne, mais les communistes sont contre l'armement des policiers locaux. Le PCF qui s'interroge : "et si seulement une minorité d'argentanais participent à cette votation et que le OUI l'emporte, que fera le maire ? Peut-il ne pas armer la police si la votation exprime le contraire ? Qu'est-ce qui s'impose à lui au terme d'une telle votation ?"

Nicolas Ledentu, secrétaire de la section du PCF à Argentan :

Impossible de lire le son.

Cette votation doit avoir lieu entre le 26 septembre et le 10 octobre 2016. Les argentanais recevront directement le matériel de vote. Ils pourront s'exprimer en déposant leur bulletin dans une urne en mairie, ou plus simplement, en le renvoyant par courrier postal.