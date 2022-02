La Pomme confite à Dozulé

Aujourd'hui, ils ont décidé de se faire plaisir et à nous aussi, par la même occasion. Voilà une halte sympathique, un restaurant ravissant, joli comme tout, à la décoration sobre et chaude à la fois. Un peu comme dans une carte postale (un petit bémol, les toilettes sont à l'étage. Alors soyons positif, un peu de sport, avant ou après manger, ça ne fait pas de mal).

Passons à table !

Crêpes et suggestions sont à l'ordre du jour (saucisse et gratin de chou-fleur, par exemple). Alexis, sommelier de métier, en salle, vous conte, en même temps qu'il vous sert, l'histoire du cidre et de son ancêtre le sydre (ainsi écrit, autrefois). Il vous parle des vins et de leur terroir (ceux qu'il sert au verre, même à petit prix, sont délicieux). Sa petite femme en cuisine nous a préparé ce jour là, une galette de camembert et sa sauce caramel cidre accompagnée d'une salade. La crêpe au caramel, en dessert a fini par nous convaincre. Pour achever votre repas, d'autres choix entre la glace maison et, surtout, la pomme confite le dessert fétiche d'Adeline dont on ne peut cacher les dons de pâtissière. Vraiment une belle adresse.

Pratique. 71, grande rue 14430 Dozulé