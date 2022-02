Journées du patrimoine 2016 : les rendez-vous autour de Caen

À voir à Caen et Hérouville

La Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) s'installe au Château pour des démonstrations autour des métiers du patrimoine. Avec jeux et animations pour petits et grands ! Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 17h au Château de Caen. Gratuit.

La toute nouvelle bibliothèque Alexis de Tocqueville se visite tout ce week-end, avant son ouverture officielle prévue pour début 2017. Gratuit sur réservation. Tél 02 14 37 26 16

Le Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle (CIREVE) organise des visites de la salle immersive de l'Université de Caen et propose aux curieux de découvrir virtuellement la Rome antique… Dimanche 18 septembre. Gratuit. Réservations obligatoires sur www.unicaen.fr/cireve

Le nouveau palais de justice de Caen situé sur la presqu'île ouvre exceptionnellement ses portes au public les samedi 17 et dimanche 18 septembre (10-12h et 14h-16h). Pour accéder à ce lieu unique, il vous faudra réserver à l'adresse suivante : tgi-caen@justice.fr.

De son côté, la ville d'Hérouville Saint-Clair propose au public de découvrir les richesses architecturales des établissements publics hérouvillais avec, en parallèle, des conférences et une balade autour des mares du chemin de halage. (Programme et info sur www.herouville.net) Enfin, le Mémorial propose des visites sur les sites de Caen, du radar de Douvres et du tout nouveau Mémorial des Civils dans la Guerre de Falaise, inauguré en mai dernier, avec des tarifs spéciaux pour les Journées du patrimoine.

Bond dans le passé

Le château de Fontaine-Henry réalise un bond dans le passé à l'occasion de l'événement. Les 17 et 18 septembre sont ainsi consacrés aux danses et aux jeux du XIXe siècle. Entre démonstrations et initiations, un parcours ludique est également proposé aux enfants dès 6 ans. Les 17 et 18 septembre de 14h30 à 18h30 Château de Fontaine-Henry. (5€/gratuit -7 ans) Tél 02 31 26 93 67.

À Fleury-sur-Orne, visitez gratuitement les carrières d'extraction de la pierre (réservation obligatoire au 02 31 35 73 00).

Thématique : citoyenneté à Vieux-la-Romaine

Du côté de Vieux-la-Romaine, la thématique nationale de "la citoyenneté" trouve résonance avec le site archéologique. "Nous aborderons cette thématique sous forme de visites commentées des fouilles du forum, qui fut le centre politique et économique de la ville gallo-romaine d'Aregenua. Ces visites seront l'occasion de présenter [..] la notion de citoyenneté telle qu'elle était pratiquée par les Romains", avance Hélène Farcy, médiatrice culturelle du musée de Vieux-la-romaine. En parallèle, un autre sujet alimente cette édition 2016, celui de l'histoire des paysages. Plusieurs animations en direction des enfants sont également proposées: "Une nouvelle animation vient de s'ajouter: le dispositif de bac à sable interactif Dynam'eau qui permettra aux enfants, en jouant avec le sable, de comprendre l'influence des aménagements du territoire sur l'environnement", explique Hélène Farcy. D'autres ateliers prendront le relais tout le weekend. Les 17 et 18 septembre au Musée de Vieux-la-Romaine. 10h-18h. Gratuit. Tél 02 31 71 10 20

Le programme complet des Journées du patrimoine en Normandie en détails sur cette carte !