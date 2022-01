Paris (AFP). C1: Paris SG-Arsenal en vedette, Barça-Celtic affiche vintage de la 1ere journée

. GrA: PSG-Arsenal, attention fragiles

Sur le papier, l'affiche est belle entre deux équipes habituées à proposer du beau jeu et à passer le "cut" jusqu'aux matches à élimination directe. Mais Paris, passé dans une nouvelle ère avec Unai Emery à sa tête, peine sérieusement à trouver ses marques. Quant à Arsenal, où Arsène Wenger entame sa 20e saison, le début d'exercice est aussi diesel. Dans l'autre match, Bâle serait bien inspiré de battre Ludogorets avant de se frotter aux deux cadors de la poule.

Paris SG (FRA) - Arsenal (ENG)

FC Bâle (SUI) - Ludogorets (BLR)

. GrB: Naples sur sa dynamique ?

Dans ce groupe loin d'être un des plus relevés, Naples fait figure de favori. Les Campaniens, qui font sans Gonzalo Higuain passé cet été à l'ennemi, la Juventus Turin, vivent d'ailleurs plutôt bien sans l'Argentin, en témoigne leur succès du week-end à Palerme (3-0) avec deux buts de l'Espagnol Callejon. Ils devront confirmer ce potentiel offensif intact au Dynamo Kiev, pendant que Benfica, a priori son concurrent numéro un, débutera à domicile contre Besiktas.

Dynamo Kiev (UKR) - Naples (ITA)

Benfica Lisbonne (POR) - Besiktas (TUR)

. GrC: Barcelone pour passer au vert

Le Barça a été surpris ce week-end au Camp Nou par Alaves (1-2), payant de grosses lacunes défensives, en l'absence de Piqué. Mais l'international espagnol devrait être présent face à des Celtics euphoriques après avoir étrillé les Rangers (5-1), dans l'Old Firm. Et avec son trio MSN, Messi-Neymar-Suarez, le club catalan a largement les moyens de faire respecter la hiérarchie, tout comme son rival Manchester City, qui voudra surfer sur sa victoire dans le derby contre United (2-1) pour écarter Mönchengladbach.

FC Barcelone (ESP) - Celtic (SCO)

Manchester City (ENG) - Mönchengladbach (GER)

. GrD: Bayern, Atletico, hiérarchie à respecter

En attendant de se rencontrer et de se départager dans un remake d'ores et déjà alléchant de la demi-finale de la saison passée, le Bayern et l'Atletico vont devoir faire le plein, sous peine de se créer un handicap inutile. Les Bavarois ne devraient pas connaître de soucis face aux Russes de Rostov. Les Madrilènes de Griezmann devront être sérieux face au PSV Einhoven, toujours capable de coups sur sa pelouse.

Bayern Munich (GER) - FC Rostov (RUS)

PSV Eindhoven (NED) - Atletico Madrid (ESP)