Rouen : ivre, il refuse un contrôle, fuit et percute le véhicule de la police

Mercredi 7 septembre 2016 vers 23 heures, un équipage de police veut contrôler une BMW place Saint-Hilaire, à Rouen (Seine-Maritime). L'automobiliste refuse d'obtempérer et fuit. Les policiers le perdent de vue.

Il fuit malgré deux pneus crevés

Mais à 1h30, le véhicule est retrouvé stationné route de Neufchâtel, toujours à Rouen. Les policiers mettent en place une surveillance et à 2h, ils voient un homme monter à bord. Il met le contact et se met à manoeuvrer quand un policier veut le contrôler : il le blesse légèrement et prend la fuite. La police a tout juste le temps de placer un dispositif "stop-stick" (un tapis de clous pour ralentir le suspect). Les pneus avant et arrière droit du fuyard sont crevés, mais il poursuit sa course.

Arrivé avenue des Martyrs de la Résistance, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), il percute un trottoir, fait un tête à queue et percute le véhicule de la police en tentant de s'échapper à nouveau. Il finit finalement sa course dans un mur. Interpellé rue de Trianon, le suspect, âgé de 39 ans, est soumis à l'éthylotest. Résultat : 1,54g d'alcool dans le sang. Originaire de l'Eure, il a été placé en garde à vue.

