En Normandie, concours international de musique baroque : "Des musiciens du monde entier"

C'est une première en Normandie et y compris en France. Du jeudi 8 au dimanche 11 septembre 2016, la chapelle Corneille, à Rouen (Seine-Maritime), accueille les plus grands apprentis musiciens du monde pour un concours international de musique baroque dédié au violon, au violoncelle et à la viole de gambe.

Comment est né ce concours ?

"Le Poème Harmonique mène un travail de diffusion mais aussi de pédagogie auprès des élèves. Il manquait le versant professionnel. Nous avons eu envie de faire venir des étudiants du monde entier, de leur donner une chance de franchir le cap de la reconnaissance. C'est unique en France."

Comment l'avez-vous fait connaître ?

"Le Poème Harmonique a une double diffusion, régionale bien sûr, mais aussi internationale. Nous allons aux États-Unis, en Asie… Nous avons un réseau international dans les plus grands conservatoires du monde. Il y a des candidats du Kazakhstan, de Corée, du Japon, du Mexique… Certains font 10 000 km pour venir à Rouen !"

Que gagnent les lauréats ?

"Le premier lauréat remporte 4 000€, le second 2 000€ et celui du public 1 000€. Ce sont des récompenses importantes. Ce que gagne également le lauréat, c'est la reconnaissance, qui prend du temps dans les musiques anciennes, où il est difficile de percer. Le concours est une alternative au bouche-à-oreille et permet à chacun d'avoir les mêmes chances de réussite."

Pratique. Du jeudi 8 au dimanche 11 septembre à la Chapelle Corneille. Entrée gratuite sauf le dimanche pour la finale à 16h (5€). Plus d'informations ici.

LIRE AUSSI.