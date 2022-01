Rixe de Sisco : l'ambassade du Qatar dément formellement son implication

A quelques jours de la prochaine audience du procès de la rixe de Sisco (Haute-Corse), l’ancien agent secret Pierre Siramy, installé en Normandie, a confié à Tendance Ouest des révélations pour le moins intrigantes le vendredi 2 septembre 2016.

La réaction de l'ambassade du Qatar

Lundi 5 septembre 2016, l'ambassade de l'Etat du Qatar en France a écrit à Tendance Ouest et publié un communiqué officiel pour démentir formellement son implication dans ce dossier.

Monsieur le Directeur de «Tendance Ouest»,



Vendredi 2 septembre 2016, votre site a publié les extraits d’un entretien réalisé avec Monsieur Pierre Siramy. Ce dernier y affirme que les avocats des prévenus impliqués dans l’affaire de la rixe de Sisco (Corse), « vont être rémunérés par le Qatar ».



L’Ambassade de l’Etat du Qatar dément formellement ces allégations ridicules et infondées et confirme que l’Etat du Qatar ne contribue en aucune façon au financement des frais de justice et de défense des prévenus, et s’interroge sur les motivations de telles allégations en rappelant que l’Etat du Qatar ne saurait s’immiscer dans une procédure judiciaire qui ne le concerne en aucune façon.



Nous vous prions de croire à nos meilleures salutations.



Bureau de presse

Ambassade de l’Etat du Qatar