Les 6èmes rencontres des dessinateurs de presse se dessinent au Mémorial de Caen

Les inscriptions sont ouvertes. Plus de 20 mois après l'attentat qui a touché Charlie Hebdo, le Mémorial de Caen ne s'arrête pas et organise les 6èmes rencontres internationales des dessinateurs de presse, les 9 et 11 septembre 2016.