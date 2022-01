Exercice attentat à l'école : l'académie de Caen veut aller plus vite

Le nouveau recteur de l'académie de Caen, Denis Rolland, qui a pris ses fonctions le 16 août 2016, a indiqué lundi 29 août vouloir aller plus vite que la demande de l'Etat en ce qui concerne la mise en place des exercices attentats et intrusion dans les établissements scolaires. Les ministères de l'Intérieur et de l'Education demandent à ce qu'ils soient réalisés d'ici la fin de l'année. Le recteur normand souhaite qu'ils le soient avant les vacances de la Toussaint. Il estime qu'il n'y a pas à attendre :

Les scénarios de ces exercices seront conçus par les forces de l'ordre, en partenariat avec l'académie. Par ailleurs et pour la première fois en cette rentrée, une équipe de sécurité mobile de quatre hommes est constituée. Elle tournera tout au long de l'année sur l'ensemble des établissements de l'ex-Basse-Normandie.