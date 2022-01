Hockey: les Dragons de Rouen poursuivent leur préparation avec une victoire contre Caen

Samedi 27 août 2016, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont accueilli Caen (Calvados) en match amical. Amputée de six internationaux français partis disputer le tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques de 2018 et de Marc-André Thinel laissé au repos pour ce match, le coach des Dragons Fabrice Lhenry avaient emmené avec lui plusieurs jeunes joueurs comme Enzo Cantagallo, Julien Msumbu, David Fritz Dreyssé, Arthur Nadaux, Doryan Besseau et Antonin Cartron.

Les jeunes se montrent

Ainsi David Fritz-Dreyssé et Doryan Besseau ont inscrit chacun un but pendant que Fabien Colotti s'offrait un doublé le jour de ses 20 ans.

Prochain match amical mercredi 31 août face aux Patriotes de l'Université de Quebec Trois-Rivières toujours sur l'Ile Lacroix.

