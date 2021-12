Mardi 23 août 2016 à 6 h 45, un chauffeur de poids lourd espagnol arrêté au centre routier de l'avenue Franklin Roosevelt, à Grand-Quevilly, près de Rouen (Seine-Maritime), appelle la police. Il vient de découvrir six migrants érythréens dans la remorque de son poids lourd.

Ramenés à l'hôtel de police

La police est venu les chercher et les ramener à l'hôtel de police. On ignore encore vers où se dirigeait le poids lourd et donc les migrants. Des milliers tentent de rejoindre l'Angleterre, via Calais (Nord) ou même Dieppe (Seine-Maritime).

Ce n'est pas la première fois que des routiers alertent la police après avoir découvert des migrants dans leur remorque. Jeudi 4 août 2016, sept Erythréens avaient déjà été retrouvés au même endroit, au centre routier de Grand-Quevilly.

