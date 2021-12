Rouen : trois inconnus s'invitent dans sa voiture, il les conduit au commissariat !

Il est minuit passé de peu, ce mardi 23 août 2016, quand un homme de 60 ans quitte une soirée avec son amie. Il monte dans son véhicule à l'angle de la rue Dufay et de la rue d'Elbeuf à Rouen (Seine-Maritime). Mais trois autres hommes, qui étaient à la même soirée, montent à l'arrière de la voiture sans lui demander l'autorisation. Ils veulent a priori rallier la rive droite, ce que ne souhaite pas le conducteur.

Interpellés devant le commissariat

L'automobiliste, mis devant le fait accompli, décide de se rendre directement... au commissariat, rue Brisout de Barneville ! Là, il klaxonne à plusieurs reprises pour alerter les policiers qui viennent à sa rencontre. Il leur explique la situation. C'est ce moment que choisissent deux des intrus pour fuir à pied, poursuivis par les policiers. Ils seront interpellés, tout comme celui qui n'a pas eu le temps de prendre la fuite. Agés de 19, 28 et 34 ans, ils sont tous domiciliés à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Dans leur fuite, ils se sont débarassés d'un passeport a priori dérobé. Une veste en jean appartenant à une femme est également retrouvée sur la banquette arrière de la voiture. Sa propriétaire devrait déposer plainte.

Tous les trois, alcoolisés, ont été interpellés et placés en garde à vue, notamment pour le vol du passeport et de la veste.



