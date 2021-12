Le Musée régional de la poterie à Ger (Manche), vous accueille pour la 17ème édition de la Fête des Potiers.



Deux évènements en un



Samedi 27 août 2016 c'est la soirée du feu où la danse, la musique et les spectacle pyrotechnique viennent se gréffer à la magie de la poterie, et dimanche 28 août 2016, le marché de potiers et la trentaine d'artisants présents vous proposent de nombreuses pièces uniques.



Ecoutez Gildas Le Guen, responsable du musée régional de la poterie à Ger :







La fête des potiers à Ger - Gildas Le Guen Impossible de lire le son.

Samedi 29 Août à partir de 19 h – Entrée : adulte 3 € / enfant de 7 à 18 ans 1,80 € -Dimanche 30 Août de 10h à 19h – Entrée gratuiteContact : Musée de la poterie – Le Placître 50850 Ger – 02 33 79 35 36 - musee.ger@manche.fr A LIRE AUSSI.