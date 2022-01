Football : le Stade Malherbe Caen sur la voie de la progression

Indépendamment de la situation de l'équipe au classement, le Stade Malherbe a faim de points. Un appétit qui ne devrait être comblé qu'à la 38e journée, coup d'arrêt de la saison 2016-2017. Car le SMC a bel et bien changé. Deux matchs viennent de le confirmer : une victoire à domicile contre Lorient, après avoir été menés 2-0 (3-2), samedi 13 août 2016, et une défaite à Lyon (2-0), vendredi 19 août 2016. "On a progressé parce que ce match contre les Merlus, nous l'aurions perdu l'an dernier", assure Patrice Garande, le coach.

Bastia en forme

Cet état des lieux est partagé par son gardien Rémy Vercoutre qui ne craignait pas du tout le déplacement sur la pelouse du vice-champion de France, à Lyon. "Malherbe n'est plus une équipe de joueurs sans expérience, tout le monde connaît la Ligue 1 et les joueurs qui ont été recrutés cette année connaissent bien le haut-niveau". Il est vrai que, encore cette année, la marche était trop haute à Lyon, pour une équipe qui bien que menée au score, a tout tenté, à l'image, dans son couloir droit, du jeune Yann Karamoh qui pourrait être la révélation malherbiste de la saison.

Les Caennais tenteront donc de retrouver la victoire contre Bastia, samedi 27 août 2016 (20h), au stade Michel d'Ornano (Calvados), à l'occasion de la troisième journée de Ligue 1. Mais les Corses n'apparaissent pas être la proie idéale. Ils ont bien lancé leur saison par une victoire à Lorient (3-0) la semaine passée, après avoir perdu 1-0 contre Paris. "Malgré la défaite contre le PSG, les Bastiais ont montré beaucoup de certitudes dans leur jeu. Cette équipe est prête et sera délicate à manœuvrer", estime Patrice Garande. A ses hommes de montrer qu'ils le sont également.

