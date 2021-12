Calvados : il agresse sexuellement sa fillette de 4 ans

Le jeudi 18 août 2016, un homme âgé de 53 ans, a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour agressions sexuelles sur sa fillette. Les faits se sont produits à leur domicile de Mondeville (Calvados), au sud de Caen, entre 2002 et 2004, l'enfant étant alors âgée de 4 à 6 ans. C'est en 2012 qu'elle se confie à sa mère, ayant avec le temps pris conscience du caractère anormal et de la gravité des événements.

"Il ne faut rien dire à maman"

En 2002, l'homme prend un bain avec sa fillette âgée de 4 ans et, sous prétexte de "jeux", pratique des attouchements sexuels sur l'enfant. "Il ne faut rien dire à maman", lui intimera le père. "Pourquoi ? J'ai fait quelque chose de mal ?", questionnera l'enfant.

Nue dans le lit conjugal

La deuxième agression révélée se produira un peu plus tard, lors de l'absence de la mère. L'homme déshabille sa fille, l'installe dans le lit conjugal et l'y rejoint, nu. A la barre il avance : "Je ne sais pas pourquoi tout ça... ça s'est passé très vite. Ma femme était enceinte, je me sentais seul, j'avais des envies, c'est comme un trou noir".

"Comme si quelqu'un entrait en moi"

Pour sa défense, il assure que c'est comme si quelqu'un entrait en lui et faisait des choses à sa place. L'avocat de la partie civile parle de la souffrance d'une enfant qui avait peur de voir sa famille exploser et qui a subi de la part de son père une longue période de manipulation. "De plus, c’était un bon père, il est plus facile de haïr un étranger".

Faits d'une grande gravité

La procureur conclut à des faits d'une grande gravité, entraînant des marques indélébiles chez la victime, avec une prise de conscience superficielle de la part de l'agresseur.

Six mois de prison ferme

L'homme est condamné à 6 mois de prison ferme, aménageables, et à 18 mois avec sursis, le tout assorti de 24 mois de mise à l’épreuve. Il devra indemniser la victime à hauteur de 2000 euros pour préjudice moral. Injonction de soins lui est faite. De plus, il est inscrit au fichier des délinquants sexuels.

