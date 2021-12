Prévisions de circulation : week-end chargé sur les routes, samedi rouge dans le sens des retours

Des difficultés de circulation sont prévues ce week-end du samedi 20 et dimanche 21 août 2016. La journée de samedi est classée rouge dans le sens des retours.

Un week-end coloré

Le rouge s'imposera sur les routes samedi 20 août pour les automobilistes arrivant sur le pourtour méditerranéen. Dimanche, il dominera dans la vallée du Rhône pour ceux qui rentrent chez eux.

La couleur sera orange dans le sens des retours dimanche 21 août. En revanche, le trafic sera vert pour les départs dimanche.

Les migrations du week-end

Selon Bison Futé, "Les migrations en direction du nord auront pris le pas sur les départs vers les régions côtières. Les flux de circulation majoritaires se font du sud du pays vers le nord. Cependant, les vagues de retours s’étalent bien sur l’ensemble des jours de la fin de semaine et débordent même sur le lundi. Les difficultés de circulation connaîtront une certaine constance depuis le vendredi jusqu’au lundi, selon les régions traversées, généralement du niveau de l’orange."

Les conseils de Bison Futé dans le sens des départs

Vendredi 19 août

Évitez les autoroutes A7 et A8 entre Orange et la frontière italienne, A9 entre Orange et Narbonne, A61 entre Carcassonne et Narbonne de 15 heures et 20 heures.

Samedi 20 août

Évitez les grands axes de liaison de la moitié nord du pays entre 10 heures et 18 heures.

Évitez les grands axes de liaison de la moitié sud du pays entre 10 heures et 20 heures.

Dimanche 22 août

Évitez les autoroutes A7 et A8 entre Orange et l’Italie ainsi que l’autoroute A9 entre Orange et l’Espagne entre 10 heures et 18 heures.

Les conseils de Bison Futé dans le sens des retours

Vendredi 19 août

Évitez les grands axes de liaison de la moitié sud du pays (A7, A8, A9, A61, A63, A75) entre 11 heures et 22 heures.

Évitez les grands axes de liaison de la moitié nord (A13, A10, A71) du pays entre 15 heures et 19 heures.

Samedi 20 août

Évitez les grands axes de liaison de la moitié sud du pays entre 9 heures et 21 heures.

Évitez les grands axes de liaison de la moitié nord du pays entre 11 heures et 19 heures.

Dimanche 21 août

Évitez les grands axes de liaison de la moitié sud du pays entre 11 heures et 20 heures.

Évitez les grands axes de liaison de la moitié nord du pays entre 15 heures et 20 heures.

Évitez de rejoindre Paris par A10, A6 et A13 entre 14 heures et 22 heures.

Lundi 22 août

Évitez de rejoindre Paris par A10 et A6 aux heures de pointe, principalement celles de l’après-midi, entre 15 heures et 21 heures.