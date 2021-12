Vire. Quatre mois de prison ferme pour avoir frappé son "amie"

Le samedi 19 mars 2016, vers 21h, à Vire (Calvados), un couple regarde un match de foot à la télévision. Lorsqu'il entend le commentateur prononcer le nom de « Zidane » l'homme s'en prend à sa compagne. En effet, cela lui rappelle le prénom de celui avec lequel elle l'a trompé par le passé. L'alcool aidant, une querelle éclate et il la frappe. Farid Khalerras, âgé de 57 ans, a comparu le mercredi 10 août 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen pour violence envers sa compagne.

Casier judiciaire émaillé de faits de violence

Son casier judiciaire est bien chargé, émaillé de faits de violences. La preuve en est qu'il venait de purger deux ans de prison pour ce genre de délit. « Quatre mois après votre libération, vous frappez ! C'est embêtant ! », constate la présidente. Le procureur renchérit que deux ans de détention pour violence, ce n'est pas rien.

Mandat de dépôt demandé

Il ajoute : « On se demande ce qui pourrait l’empêcher de recommencer. Le mieux est qu'il retourne à la maison d’arrêt jusqu'à ce qu'il comprenne. Je requiers dix mois de prison ferme assorti d'un mandat de dépôt. » L'avocat de la défense argumente que depuis, la victime a voulu retirer sa plainte et que, de rapports de couple tumultueux, ils sont passés a des relations amicales. Il ajoute qu'une peine de travail d’intérêt général serait plus adaptée, lui permettant de se réinsérer dans la milieu du travail.

Finalement, la sanction tombe : quatre mois de prison ferme.