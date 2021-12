Metz (AFP). Les Pokémon persona non grata à l'ossuaire de Douaumont

Le Pokéstop de la plaque célébrant l'historique poignée de main entre Helmut Kohl et François Mitterrand --où les joueurs pouvaient récupérer créatures et objets virtuels sur leur téléphone portable-- a lui aussi été supprimé, a précisé Elodie Farcage, chargée de la communication de l'ossuaire.

Début août, le directeur de l'ossuaire, Olivier Gérard, s'était, avec son équipe, étonné de voir des visiteurs le nez collé sur leur téléphone. Jusqu'à ce que des joueurs lui expliquent que le bâtiment était transformé en arène, soit un lieu où les dresseurs de Pokémon peuvent faire s'affronter leurs équipes.

Il avait alors déclaré qu'il allait tout faire pour que cette arène disparaisse.

C'est chose faite depuis samedi, a précisé Mme Farcage, confirmant une information de l'Est Républicain. Dès vendredi, le directeur avait rempli le formulaire conçu spécialement par le développeur de Pokémon Go, Niantic, et disponible sur son site internet pour demander la suppression d'arènes et de Pokéstops gênants.

Mais si l'ossuaire et la plaque commémorant la poignée de main entre le chef d'Etat allemand Helmut Kohl et son homologue français François Mitterrand en 1984 sont libérés des Pokémons, d'autres lieux de mémoire de la bataille de Verdun sont encore touchés.

Ainsi, le Mémorial de Verdun n'a pas encore demandé d'interdiction du jeu sur son site. "Il y a une arène dans le musée, mais pas de réseau, donc les joueurs ne peuvent pas l'utiliser", explique Emeline Villeseche, à la communication.

Le musée n'exclut pas cependant de remplir à son tour de formulaire d'interdiction si, à terme, "des joueurs viennent faire combattre des Pokémon dans un lieu à la mémoire des soldats de Verdun", a-t-elle précisé.

Quant au village détruit de Fleury-devant-Douaumont, où une arène est apparue sur le monument aux fusillés, son maire devrait demander l'interdiction dans les 48H00, a-t-il indiqué à l'AFP.

Pokémon Go, une application de réalité augmentée, permet de capturer, d'entraîner, de faire évoluer ces petits personnages imaginés au Japon et de combattre avec des créatures virtuelles en se déplaçant dans le monde réel.