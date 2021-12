Festival Twin pour leurs 36 ans!

Retrouvez l'esprit convivial des soirées Twin durant tout un week-end à La Bazoge, près de Saint Hilaire du Harcouët (50). Samedi, vous pourrez écouter Frédéric Fromet et Billy Ze Kick. Dimanche, place aux Génisses dans l'maïs, Jahen Oarsmann et The Goaties.

Un camping gratuit est accessible pour les festivaliers où chacun pourra proposer sa musique en journée dans un "open mix".

Tarifs

PASS 2 JOURS : 15€ en pré-vente (20€ au guichet)

PASS 1 JOURNEE : 10€ en pré-vente (13€ au guichet)

(Gratuit pour les moins de 12 ans sur présentation d’un justificatif)



Points de vente

Réseau local (sans frais de location):

Le P’tit Bouchon, 20 Rue Eugène Dollé, 50520 JUVIGNY-LE-TERTRE

Au P’tit St Bar, 10 rue de la liberté 50140 SAINT BARTHELEMY

L’Akwa Bar, 6, rue de la collégiale 50140 MORTAIN

Beer Hunters (Cave à Bières), Za de la Fosse aux loups 50600 SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET

Office de Tourisme, Place de l’hôtel de Ville 50370 BRÉCEY

La billetterie est aussi disponible en ligne sur les-twin.fr/billetterie

Ecoutez Etienne Legeard nous présenter le festival: