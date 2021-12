La Rue Bucolique, le festival des arts de la rue et musique à Omonville la Rogue

Pour la 11ème édition du festival La Rue Bucolique, une quinzaine de spectacles sont prévus pour tous les publics. Les petits comme les grands pourront profiter de musiques rythmées et/ou humoristiques et de spectacles pleins de poésies et d'acrobaties. La plupart de ces représentations sont gratuites et en entrée libre, mais pour certaines il faut avoir un billet. C'est le cas des représentations sous chapiteau : « Disparate » , « Les clowns meurent comme les éléphants », ainsi que « Une Aventure » dans le jardin.

La réservation pour "Disparate" se fait ici. Pour « Les clowns meurent comme les éléphants », billetterie gratuite au point INFO le samedi à partir de 17h45 et le dimanche à partir de 15h45. Et pour « Une Aventure », distribution de billets dans la limite des places disponibles. Rendez-vous à la porte du point accueil du Tourp (boutique) le samedi à 20h15 et le dimanche à 16h30.

Les différents spectacles ont lieu dans divers endroits du manoir du Tourp. Rendez-vous vendredi 12 de 18h30 à 23h, samedi 13 de 18h à 23h30 et dimanche 14 août de 16h à 19h30.

La programmation complète est à retrouver sur laruebucolique.lahague.com

Ecoutez Agnès Dubost, responsable de la programmation, nous présenter ce grand week-end festif: