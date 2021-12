Rio de Janeiro (AFP). JO-2016 - Début en fanfare pour les Bleues, douleur et échecs côté garçons

Pour la médaille, la surprise du chef pourrait venir de la jeune épéiste Lauren Rembi, qualifiée pour les demi-finales après sa victoire contre la Brésilienne Nathalie Moellhausen. Ironie de l'histoire, cette dernière est une élève de la "guêpe" Laura Flessel, la double championne olympique guadeloupéenne.

Encore un succès, contre l'expérimentée Hongroise Emese Szasz, et Rembi, 24 ans, sera assurée de décrocher la première médaille française de ces JO cariocas.

Comme la jeune épéiste, c'est toute les Françaises qui ont attaqué ces Jeux tambour battant: victoire des "Braqueuses" du basket, pourtant privée de leur meneuse de jeu Céline Dumerc, contre la Turquie (55-39), victoire des handballeuses contre les Pays-Bas, vice-championnes du monde en titre (18-14), et victoire des filles du rugby à VII, contre l'Espagne (24-7) d'abord puis le Kenya (40-7).

Pour la petite histoire, c'est la Française Camille Grassineau qui restera à jamais la première à avoir marqué un essai dans l'histoire du rugby à VII aux jeux Olympiques, où ce sport a été admis cette année.

- "TP" et les Bleus humiliés -

La journée s'est par contre beaucoup plus mal passé du côté des garçons. Et notamment du côté de la gymnastique, avec la grave blessure de Samir Aït-Saïd, jambe gauche brisée à la réception d'un saut, lors des qualifications du tournoi masculin.

Avec lui c'est la principale chance de médaille qui s'est envolée pour l'équipe de France masculine, aux anneaux.

Mauvais début également du côté du tatami, avec l'élimination dès le 2e tour du jeune Walide Khyar. Pressenti pour enclencher la dynamique des judokas Bleus, le champion d'Europe en titre a calé précocement, par excès de fougue, comme Laëtitia Payet chez les dames (-48 kg).

Echec également pour les archers français, emmenés par Jean-Charles Valladont, champion d'Europe en titre et N.4 mondial. Victorieux de la Malaisie en huitième de finale, le trio tricolore, avec Pierre Plihon et Lucas Daniel, s'est ensuite incliné en quart contre l'invité surprise australien.

Et échec encore pour les cyclistes, avec pourtant Romain Bardet, deuxième du Tour de France 2016, comme chef de file d'un peloton tricolore qui débordait d'ambition.

Mais le parcours carioca en a voulu autrement, entre chutes à répétition -notamment pour le "requin de Messine" italien, Vincenzo Nibali, à quelques km à peine de l'arrivée-, et côtes assassines.

Au final, sur la plage de Copacabana, c'est le Belge Greg van Avermaet qui s'est imposé, devant ses deux derniers compagnons d'échappée. Julian Alaphilippe, tout proche d'une victoire d'étape lors de la Grande Boucle, a encore dû se contenter d'un accessit, avec la pire des places, la 4e.

Et que dire de Tony Parker et de l'équipe de France de basket. Méconnaissables, malgré le retour de "TP", les Bleus ont totalement raté leur entrée aux Jeux de Rio en sombrant face à l'Australie (66-87), loin d'être l'équipe la plus redoutable de de leur groupe.

- Balle (perdue ?) à l'équitation -

A la veille de l'entrée en lice de Michael Phelps et ses 22 médailles olympiques, le roi attendu du jour était le Sud-Coréen Park Tae-hwan, champion olympique à Pékin en 2008 sur 400 m. Mais raté là aussi: avec le 10e temps des séries, il a été sorti dès samedi, alors que le champion olympique 2012, le Chinois Sun Yang, a lui passé l'obstacle sans problème.

Quant à la première médaille d'or du jour, elle a couronné une Américaine de 19 ans, Virginia Thrasher, à la carabine à 10 m. Les Chinoises étaient favorites avec Yi Siling, la tenante du titre à Londres, et Du Li, la championne olympique d'Athènes. Mais elles ont dû se contenter du bronze et de l'argent respectivement.

Au lendemain d'une cérémonie d'ouverture colorée et festive, comme l'avait promis le Brésil, les chercheurs d'or du monde entier sont donc partis à la recherche des 306 pépites olympiques, sous un soleil éclatant. Mais si le public était au rendez-vous au judo ou devant le cyclisme, ce n'était pas le cas partout, et notamment au rugby à VII à Deodoro.

Au passage, c'est à Deodoro qu'a eu lieu le premier incident de ces Jeux, avec une balle (perdue ?) qui a traversé la paroi en plastique de la salle de presse de l'équitation. Un rappel que Rio n'est pas qu'une carte postale, comme le montrent aussi les deux morts par balle dans des faits divers vendredi près du Maracana et du Boulevard olympique le jour de la cérémonie d'ouverture.