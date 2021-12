Rouen : poignardé par sa compagne pour une cigarette mal roulée

A 8h30, jeudi 4 août 2016, un homme âgé de 28 ans appelle la police. Il vient de recevoir deux coups de couteau. Les policiers interviennent passage Saint-Amand, à Rouen (Seine-Maritime), et constatent qu'un homme se trouve au sol. Il vient d'être poignardé à l'aine et au thorax. Une femme est à côté de la victime, elle se présente comme la conjointe et comme l'auteure des coups de couteau.

Dans un état grave

Âgée de 26 ans, elle explique que le couple a eu un différend au sujet de la confection d'une cigarette à rouler et qu'elle a fini par assainer ces coups de couteau. Placée en garde à vue et entendue par la sûreté départementale, elle a été relâchée. L'homme, lui, a été transporté à l'hôpital Charles Nicolle de Rouen, dans un état grave.