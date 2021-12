A Caen, la biscuiterie Jeannette prépare déjà les fêtes de fin d'année

Les Jeannette sont en vacances depuis ce lundi 1er août. Et juste avant leur départ, un deuxième four est venu s'ajouter au matériel présent sur le site. Une excellente nouvelle et qui tombe à point nommé, pour le directeur de la société Georges Viana :

Doubler la production

La capacité de production de la biscuiterie pourra progressivement doubler, de quoi satisfaire des commandes qui continuent d'être soutenues, d'autant plus quelques mois avant les fêtes de fin d'année :

Débouchés à l'international

L'entreprise poursuit son bonhomme de chemin et démontre son potentiel, qui trouve aujourd'hui de nouveaux débouchés à l'international :

À noter que la boutique du site de la biscuiterie est ouvert pendant tout le mois d'août, à Démouville.