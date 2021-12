L'Agenda en Normandie : vendredi 29 juillet

Vendredi et samedi, découvrez "Biches Festival", un nouveau rendez-vous à Cisai St Aubin dans l'Orne, à quelques minutes de Gacé, au coeur du Pays d'Auge. Il s'agit d'un festival musical avec pour objectif de mettre en avant les talents de demain. La programmation va du rock à la pop en passant par l’électro. A noter la présence des talents normands comme Beach Youth ou encore les Caennais de Samba de la Muerte. Toutes les infos ICI

Vendredi, une scène ouverte se tient à Cherbourg-en-Cotentin pour la 20ème édition. L'occasion de mettre en valeur de jeunes musiciens amateurs locaux et des groupes émergents de tous styles musicaux. Au programme : The Five Sound, Shake The Ronin, Leonnie ou encore Slaughterhousse. C'est ce vendredi de 20h à 1h du matin sur la plage verte.

Samedi, l'Urban Sport Day se tient à Tourgéville dans le Calvados. C'est une journée découverte des sports urbains. Au programme : démonstrations et initiations à la slackline, hip-hop, reggaeton, slalom, rollers et graffitis. C'est ce samedi sur la digue de Tourgéville.