Normandie : il menace de faire pire que l'attentat de Nice et crie "vive Daesh"

Un détenu du centre de détention de Val-de-Reuil (Eure) a menacé lundi 25 juillet 2016 de faire pire que Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, l'auteur de l'attentat de Nice qui a fait 84 morts, selon le syndicat de surveillants pénitentiaires SPS.

Il profère des menaces

Placé en quartier disciplinaire, le détenu a proféré ses menaces devant des gardiens qui l'accompagnaient pour une promenade.

"Ce qu'a fait le gars de Nice c'est rien par rapport à ce que je vais faire, vous verrez de quoi je suis capable" a lancé le détenu, avant de s'écrier "vive Daesh, vive Daesh" selon un communiqué du syndicat.

Il blesse un gardien

Les surveillants lui ont alors demandé de réintégrer sa cellule. Au moment de retirer son blouson le détenu a violemment frappé un gardien au visage, le blessant au nez et à l'arcade sourcillière et lui cassant ses lunettes.

Syndicat regroupant uniquement des surveillants non gradés, le SPS (Syndicat Pénitentiaire des Surveillants et brigadiers) dénonce régulièrement les difficultés et le manque de moyens de cette profession, ainsi que les violences auxquelles elle est confrontée, déplorant de se heurter "à l'immobilisme de l'administration pénitentiaire".

source : AFP