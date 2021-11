Istanbul (AFP). Turquie: près de 300 membres de la garde présidentielle arrêtés

Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur Efkan Ala a fait état sur la télévision CNN Turk de l'annulation de 10.856 passeports de personnes soit déjà arrêtées soit présentant un risque de fuite alors qu'une vaste purge est en cours dans le pays contre les réseaux du prédicateur Fethullah Gülen, accusé du putsch raté.

Sur ce total, près de 10.000 passeports sont des passeports de service, verts (anciens députés, certains fonctionnaires, maires,...) ou gris (fonctionnaires en mission à l'étranger, sportifs, membres d'organisations internationales...), ainsi que leur famille proche.

Avant les mandats d'arrêt contre les membres de la garde présidentielle, Erdogan avait annoncé les gardes à vue de 10.410 militaires, juges, fonctionnaires, et la détention de 4.060 personnes, dont plus de 100 généraux et amiraux.