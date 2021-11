Calvados : des renforts de forces de l'ordre sur les plages cet été

Ils étaient 75 gendarmes à être déployés l'an dernier sur les côtes du Calvados. 60 CRS se sont déjà ajoutés à ces effectifs de sécurité, 60 réservistes de gendarmerie des compagnies de Bayeux, Caen et Deauville ont été mis à disposition, et une centaine de militaires répartis entre Calvados et Manche devraient arriver "dans les jours qui viennent", a déclaré le préfet du Calvados Laurent Fiscus, ce vendredi 22 juillet 2016 à Merville-Franceville (Calvados). "Il s'agit d'être en capacité de réagir en cas de besoin, et de rassurer", expliquait le représentant de l'Etat.

Eviter les vols, ou séparer les voisins en conflit...

Une présence plus importante qui s'avère très utile, explique l'adjudant Christian Brionne, commandant du poste de gendarmerie de Merville-Franceville :

En été, les gendarmes comptent dans le secteur 10 à 12 interventions par jour, intervenant pour des vols, des dégradations, des problèmes de voisinage ou d'alcool.

A Ouistreham, 10 réservistes en renfort

Un soutien de sécurité qui n'est pas pour déplaire aux sauveteurs, qui pensent que leur présence peut rassurer les baigneurs. Matthias, sauveteur à Merville-Franceville :

C'est à Ouistreham (Calvados) qu'on comptera le plus de renforts cette année, compte tenu, notamment, de la problématique de l'arrivée des migrants.

