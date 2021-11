Orne : trois diplôme remis à la Boîte aux Lettres, association de lutte contre l’illettrisme

Alors qu'on en fait des tonnes chaque année à l'heure des résultats du Bac, cette info aurait pu passer inaperçue : trois diplômes du "Certificat de Formation Générale" viennent d'être remis à Alençon. A trois adultes.

Ils ont passé avec succès cet examen, constitué d'une épreuve écrite d'une heure de mathématiques, d'une autre de français et d'un entretien oral avec le jury.

Diplôme mais aussi reconnaissance sociale.

Une petite fête a été organisée jeudi 21 juillet pour la remise de leurs diplômes. Le premier diplôme d’État, qu'ils ont obtenu après un an de formation à La Boîte aux lettres. Cette structure lutte contre l'illettrisme. Pour Nathalie et Dimitri, ce diplôme, c'est plus qu'un bout de papier, c'est une vraie reconnaissance sociale, qui leur ouvre les portes à d'autres qualifications :

Impossible de lire le son.

Nathalie aspire à devenir agent de sécurité, et Dimitri veut devenir chauffeur routier. La Boîte au Lettres assure deux formations annuellement à ce diplôme du CFG.

A LIRE AUSSI.