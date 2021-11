Baptême au Havre du MSC Sveva, l'un des plus gros porte-conteneurs du monde

Un nouveau géant des mers voit le jour. Après l'inauguration le 6 octobre 2015 au Havre (Seine-Maritime) du Bougainville par le président de la République François Hollande, c'est au tour de l'armateur italien MSC de baptiser son géant des mers, le Sveva, dans la ville portuaire. Un baptême en présence entre autres du maire du Havre Edouard Philippe et de son adjoint Jean-Baptistre Gastinne.





Près de 400m de long

Le porte-conteneurs, qui entre dans la catégorie des plus gros navires de ce type au monde, est long de 395,4m et large de 59m. Il peut transporter à son bord plus de 19 000 conteneurs de 33m3 et sera exploité sur la ligne Asie-Europe.. Construit en Corée du Sud, aux chantiers navales de Daewoo, et portant le pavillon du Panama, il s'agit du navire phare de l'armateur. L'une de ses particularités tient aux carburants : le Sveva est équipé d'un moteur nouvelle génération à basse consommation de gazole.

Avec AFP.