Vol au distributeur : condamnations

Franck et Abdelkader, deux SDF de 29 et 32 ans, ont été condamnés respectivement à quinze et dix mois de prison ferme. Bien connus des services de police, ils ont été reconnus coupables du vol d'une voiture dont le propriétaire avait laissé le moteur en marche, place de la Demi-Lune, à Caen, le dimanche 11 octobre, à 16h30. L'automobiliste était parti quelques instant retirer de l'argent au distributeur. Les deux SDF ont été repérés par les forces de l'ordre à bord de la voiture signalée comme volée par l'automobiliste.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire