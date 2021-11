Calvados : quatre mois de prison ferme pour la pseudo "kleptomane" de la thalasso

La prévenue, âgée de 64 ans, a été jugée en comparution immédiate par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados), le lundi 18 juillet 2016, pour vols en récidive. L'audience a été menée par vidéo-conférence, la prévenue étant détenue à la maison d’arrêt de Caen (Calvados).

Elle aurait volé divers objets

Il lui est reproché, du lundi 11 au jeudi 14 juillet 2016, d'avoir dérobé divers objets dans le magasin Thalazur de la thalassothérapie de Ouistreham au nord de Caen (Calvados) : Alcools, produits de beauté, serviettes, chaussons, peignoirs, maillots de bain, tasses, vaisselle... Tout sera retrouvé dans le coffre de sa Mercedes avec divers vêtements de marque portant encore leurs antivols.

"Je suis kleptomane depuis l'âge de 18 mois"

Son casier judiciaire comporte 14 jugements pour vols, dont certains lui ont valu de la prison ferme. La sexagénaire s'explique : "Je suis kleptomane depuis toute petite. A 18 mois j'ai caché une cuillère en argent dans ma poche. Toute mon enfance, j'ai volé de l'argent dans le portefeuille de mon père et un maximum ! Je viens d'un milieu très aisé, vous savez. J'étais enseignante et la compagne du petit-fils de Fernand Léger m'a légué une belle fortune en assurance-vie. En dépit de tout cela, j'ai toujours volé tout et n'importe quoi, c'est plus fort que moi".

"Apaisement comme après l'acte amoureux"

La président questionne : "Quelle différence faites-vous entre une voleuse et une kleptomane ?" "J'ai vu des quantités de psychiatres ! L'un m'a demandé si je ressentais un orgasme en volant. Non, mais après je me sens apaisée comme après l'acte amoureux".

Pseudo pathologie

L’expertise psychiatrique décrit une personne intelligente, manipulatrice, mégalomane. Elle relate ses vols de façon théâtrale, ainsi d'ailleurs que sa vie. Voler serait plutôt un sport pour elle. On peut en conclure que la kleptomanie est chez elle une pseudo pathologie. Cependant elle est et restera une incurable voleuse.

"J'ai réglé plein tarif, alors j'ai décidé de me servir"

Elle reprend : "Cela fait vingt ans que je fréquente cet établissement de thalasso. En tant que bonne cliente, chaque année j'ai droit à un tarif amical, soit 900 euros la semaine. Mais cette année j'ai du régler 1400 euros ! Alors j'ai décidé de rattraper la différence en me servant dans le magasin". Le procureur constate : "Tout ceci est bien théâtral, en effet. Ces vols étaient donc une vengeance, non pas un acte compulsif. Aucune maladie mentale ne pourrait faire disparaître sa responsabilité".

La défense a beau avancer qu'elle a juste, par ce geste, voulu montrer son mécontentement, elle est condamnée à 4 mois de prison ferme et à un maintien en détention. La Mercedes, remplie d'objets volés, qui lui avait été confisquée, lui est néanmoins restituée, vide évidemment.

