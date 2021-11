La tournée Aérolive et vos sorties club en Normandie ce samedi 23 juillet 2016

Manche

Dans le cadre du Barneret Carteret Gliss Festival (Manche), profitez des concerts gratuits de Daisy, Slaughterhouse Brothers, Toura Mankan, puis d’un set de DJoes TNK avec Tendance Ouest dès 19 heures, une étape de la tournée Aérolive 2016.

C'est la Hard Night à l'Apocalypse New à Hambye (Manche), avec Dj Matt'U aux platines accompagné d'un show sexy de Tesha.

Un bain mousse géant en extérieur à l'Agrion au Moulin de Ver (Manche) ainsi que 3 salles au sec avec entrée offerte avant 23h30.

Au Koncept à Lessay (Manche), c'est Fluo Party avec un max de cadeaux toute la nuit.

Calvados

C'est l'été au Palais à Caen (Calvados) avec une grosse soirée plage ! Entrée gratuite pour les filles jusqu'à 00h30, cocktail Mojitos (avec modération), décor estival avec sable, parasol...

Gregory Klosman prend le contrôle des Planches à Deauville (Calvados), un Dj set inédit dans la région.

La plus grosse mousse party de Normandie au Tiffany à Vire (Calvados), votre club va s'agrandir de 300m2 !

Orne

De la mousse il y en a aussi au Bayokos à Alençon (Orne), avec une piste sèche à l'étage et au Patio. Tenue de plage de rigueur.

Au Why Not à Flers (Orne) c'est génération 90's, le meilleur des années 90 et 2000 avant le week-end Plage samedi 30 et dimanche 31 juillet 2016.