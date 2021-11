A Rouen, vos repas sont livrés à domicile... et à vélo

Un petit nouveau dans la livraison de repas à domicile vient de faire son apparition à Rouen (Seine-Maritime). Après Take eat easy, Deliveroo s'installe sur ce créneau. Via l'application, les clients peuvent se faire livrer, en moins de trente minutes, les plats des restaurants partenaires. Grâce à des coursiers à vélo, n'importe qui à Rouen peut avoir accès au menu des restaurants se situant dans un rayon de 3,5 km de son domicile, le tout pour un supplément de 2,50€. Le Holy Moly Gourmet Burger, Bagelstein, Nachos Mexican grill, 231 Eat Street et bien d'autres adresses gourmandes sont déjà inscrites.

Transport écolo

Ce concept repose sur les coursiers à vélo. "Je fais ça comme job d'été. Il faut être disponible principalement le midi et le soir, explique un jeune livreur. On indique les plages horaires où l'on est disponible et on reçoit les adresses de livraison. C'est simple. On prend vite le rythme."