Calvados : travaux sur les routes

Les automobilistes circulant sur la RN13 vont devoir lever le pied cette semaine en raison des travaux de construction d'un pont de franchissement d'un ruisseau (le Goupil) entre la commune de Loucelles et celle de Sainte-Croix-Grand-Tonne. La vitesse y est limitée sur une distance d'un kilomètre. Par ailleurs, des travaux d'entretien nocturnes (entre 20h et 6h) vont être effectués sur le périphérique caennais entre le lundi 19 et le vendredi 23 juillet entre l'échangeur n°12 (Ifs) et le n°14 (Cormelles). Soyez vigilants !

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire