Calvados : un jeune de 18 ans contrôlé au volant avec 4,50 grammes d'alcool par litre de sang

Dimanche 29 mai 2016, à 3h40, à Vire (Calvados), au sud-ouest de Caen, une voiture roule à grande vitesse dans les rues de la ville.

La police l'arrête, il s'enfuit

Repéré par une patrouille de police, le véhicule est sommé de s’arrêter. Au lieu de cela, il accélère plus encore. Peu de temps après, la voiture est retrouvée garée sur un parking, le conducteur allongé sur la banquette arrière, faisant, à n'en pas douter, semblant de dormir.

Il refuse le contrôle d'alcoolémie

Extrait de son véhicule, le jeune homme titube, est arrogant et incohérent. Il refuse tout d'abord le contrôle d’alcoolémie et ensuite de suivre les gendarmes. Tentant de donner des coups de pied, il finit par être menotté. Lors de cette interpellation agitée, l'un des policiers est blessé au coude.

A la limite du coma éthylique

Le jeune homme étant emmené aux urgences, l’éthylotest révèle 4,50g d'alcool par litre de sang, soit la limite du coma éthylique chez tout un chacun. Âgé de 18 ans, ce conducteur comparaissait ce mercredi 13 juillet 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse et refus de se soumettre au test d’alcoolémie. "Je ne me souviens plus bien. Je sais que j'avais bu une bonne dizaine de bières. Ça ne m'arrive jamais à ce point. Je viens d'avoir mon permis et je ne voulais pas le perdre".

Comportement déplorable

La procureur estime ce comportement déplorable, d'autant plus qu'il s'agit d'un jeune permis. La défense plaide que l'alcool lui a fait perdre son bon sens, mais que, néanmoins, il ne s'est pas montré insultant. Quant à la blessure de l'agent, il l'aurait fait tomber en perdant l’équilibre, et non intentionnellement. Toujours est-il que le jeune homme est condamné à un mois de prison avec sursis, à 3000 euros d'amende et à l'annulation de son permis de conduire qu'il ne pourra pas repasser avant 6 mois.

A LIRE AUSSI.