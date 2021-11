Gagnez votre montre Maserati sur Tendance Ouest

Gagnez votre montre Maserati, célèbre marque italienne de voiture de luxe et voiture de sport, avec la bijouterie Roger à Coutances, Carentan et la Haye du Puits.



Une montre homme, ronde, automatique, en cuir et en acier, chiffres romains, cadran squelettique qui permet de voir le mouvement suisse de cette montre indispensable pour les hommes modernes, d'une valeur de 319 €.

Jouez maintenant par SMS, envoyez le code TENDANCE au 7 11 12 (0.50€/message) et rendez-vous pour le tirage au sort vendredi matin sur Tendance Ouest avec Wilfried.