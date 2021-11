Normandie : le kayakiste Sébastien Jouve vise une médaille aux Jeux Olympiques de Rio

Sébastien Jouve a effectué l'un de ses derniers entraînements mardi 12 juillet 2016. Le kayakiste âgé de 34 ans, né à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) et aujourd'hui licencié au SPN Vernon (Eure), s'envole bientôt pour Rio où il disputera les Jeux Olympiques pour la troisième fois après Pékin (2008) et Londres (2012). C'est le seul athlète eurois, avec le cavalier Eric Navet (1984, 1992 et 2004) à cumuler trois olympiades.

Objectif médaille

Après être arrivé 7e en 2008 et 4e en 2012, Sébastien Jouve ne va pas au Brésil pour faire de la figuration. Associé au vice-champion du monde du 200 m Maxime Beaumont (Boulogne-sur-Mer), il vise la médaille :

"J'ai la chance de faire équipe avec Maxime Beaumont qui est vice-champion du monde en titre. Vu son niveau actuel et le mien, notre potentiel de médailles est bien réel. Moi, j'ai tout mis en place pour bien préparer ces jeux. Il faut que je sois performant, là dessus je ne me donne pas le choix".

Un soutien financier

Le sportif bénéficie de l'aide du Département de l'Eure qui consacre 80 000 € par an aux sportifs de haut niveau depuis le vote récent du dispositif. Les athlètes de niveau mondial comme Sébastien Jouve reçoivent entre 800 et 1000€ pour la saison. Une aide qu'apprécie Sébastien Jouve qui illustre combien le kayak coûte cher : "On n'est pas un sport pro, alors on a besoin d'aide. Pour être compétitifs au plus haut niveau, il faut disposer de trois kayaks qui valent 4000€ pièce. Je me sens soutenu depuis le début de ma préparation olympique. Vous savez, l'entraînement, c'est fondamental mais le soutien de l'entourage, de la famille, du club, du Département, ça compte aussi".

